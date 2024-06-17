Kuryelere de geçmiş olsun! Yeni verginin detayları ortaya çıktı

Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak yeni düzenlemeyle, yıllık geliri 3 milyon TL altında olan motokuryelerden bu vergi, bankalar tarafından tahsil edilecek. Uzmanlar, bu çalışma modelinin şirketlerin sorumluluklarını azalttığını ve emekçilerin örgütlenmesini zorlaştırdığını belirtiyor.

ASGARİ ÜCRETTEN DAHA AZ KAZANIYORLAR

Cengiz Karagöz’ün haberine göre Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Başkanı Kenan Öztürk, motokuryelerin uzun saatler ve hafta sonları da dahil olmak üzere yoğun bir tempoda çalıştıklarını ve bu şartlarda çalışmadıklarında asgari ücretten bile az kazandıklarını ifade ediyor. Ayrıca, yoğun çalışma koşulları nedeniyle iş kazası risklerinin arttığını ve getirilen ek vergi yüküyle emekçilerin daha fazla çalışmak zorunda kalacağını söylüyor. Öztürk, ülkedeki açlık ve yoksulluğun artmasına rağmen hükümetin vergi toplama odaklı olduğunu eleştiriyor.

YÜZDE 15’LİK KESİNTİ

Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) Başkanı Kubilay Çelik ise, vergi sistemi devreye girdiğinde şirketlerin ödemelerini doğrudan bankaya yapacağını ve bankanın %15’lik kesintiyi yaparak kuryelere ödeme yapacağını belirtiyor.

Çelik, “esnaf kurye” modelinin şirketlerin yükünü hafiflettiğini ve bu durumun motokuryelerin trafik kazalarında hayatlarını kaybetmelerine yol açtığını, hükümetin ise çalışma koşullarını iyileştirmek yerine daha fazla vergi toplama peşinde olduğunu ifade ediyor."