Kuryenin cesedi sahipsiz kaldı

Kırşehir'de, 4 kişinin göz altına alındığı ve 1 kişinin tutuklandığı olay sonrası midesinden uyuşturucu kapsülleri çıkarılan ve ön otopsisi yapılan M.A.,'nın Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Morgunda bekletilen cesedini almaya gelen olmadı.

Adli sürecin devam ettiği ve savcılık ile İran Konsolosluğu arasında cenazenin alınması için yazışmaların sürdüğü öğrenilirken, morgda bekletilen cenazenin üzerine de adli vaka yazıldı. Türkiye'de suç kaydının bulunmadığı polis tarafından belirlenen M.A.'nın cenazesi Kırşehir Bahçelievler Mahallesinde bir baza içerisinde bulunmuştu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu G.M., F.N., S.Z.Z. ve M.N. isimli şahıslar gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Z.Z., tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Bazanın içerisinde battaniyeye sarılı halde bulunan erkek cesedinin midesinden 50 kapsül içerisinde ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 kilo uyuşturucu madde çıktığı tespit edilirken, İran uyruklu uyuşturucu kuryesinin ölüm nedeninin ise midesindeki uyuşturucu maddeyi çıkarması için verilen sıvı olduğu belirlenmişti.