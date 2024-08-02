Kuryenin elektrikli bisikleti seyir halindeyken alev aldı

İznik Selçuk Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, 44 yaşındaki kurye Eray Kırıkoğlu'nun kullandığı 16 AVU 171 plakalı elektrikli bisikletin bataryası patlayarak alev aldı.
Alevlerin diğer park halindeki araçlara sıçramaması için bisikleti kenara çekmeye çalışan Kırıkoğlu'nun tuttuğu aynanın kırılması sonucu ellerinde kesikler oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek bisikleti kontrol altına aldı.
Elektrikli bisiklet kullanılamaz hale gelirken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yaralanan Eray Kırıkoğlu hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.