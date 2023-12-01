Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Motokurye Yunus Emre Göçer, 30 Kasım 2023 tarihinde saat 12.55 sıralarında Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında arkadan gelen aracın çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Göçer, Samatya Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edilirken Göçer'e çarpan sürücü ise iddialara göre, gözaltına dahi alınmadan serbest bırakıldı.

Motokurye Göçer'in meslektaşları ise Çağlayan Adliyesi’nin önünde bir basın açıklaması yaptı.

Motokuryeler adına açıklama yapan Yüksel Kantekin, Göçer’e çarpan aracın konsolosluk plakalı olduğunu söylerken şahsın da diplomatik pasaportlu olduğunu iddia etti.3

Göçer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Vuran diplomatik statüye sahip. Konsolosluk plakasıyla, CC plakalı bir araçla arkadaşımıza arkadan, normal seyir halindeyken vuruyor. Arkadaşımızın üzerinden geçiyor. Arkadaşımızın akciğeri sönmüş durumda, kafasında 6 tane kırık var. Bu şekilde can pazarı veriyor. Şu an da acı çekiyor. Biz dünden beri hastanedeydik yeni geldik buraya. Burada farkındalığı göstermek için geldik zaten. Biz kendimizi duyurmaya geldik açıkçası. Hangi ülkenin diplomatik pasaportuna sahip çarpan şahıs, bize bilgisini vermediler. Olay yeri tutanağı da yok, ifadede yok. Olay yerine gelen polis arkadaşlarımız, kulaktan duyma laflar ile, ön bilgi alıp arkadaş kaldırıma çıkıyormuş ya da iniyormuş, öyle vurmuş böyle vurmuş böyle bir şey yok ki. Orada kaldırım yok. Orada hiçbir şey yok, emniyet şeridi yok. Vuranın kolluk tarafından ifadesinin alınıp alınmadığını bilmiyoruz, görmedik. Karakola gittiğimizde biz orada umuyorduk ama orada göremedik. Avukatlarımızla beraber gittik, tutuklandı mı bu arkadaş gözaltına alındı mı? İfadesi alındı mı? Yok. Çünkü diplomatik kimliği var”