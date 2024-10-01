Kuş avladı 202 bin TL ceza yedi

Kaynak: İHA
Kuş avladı 202 bin TL ceza yedi

Van’ın Gürpınar ilçesinde arazide kurduğu çadırlarda onlarca keklik yakalayan kişiye toplam 202 bin 903 TL cezai işlem uygulandı. Ekipleri gören avcı kekliklerin bir kısmını serbest bıraktı.

Erciş ilçesinde kafes avcılığı yapıldığı ihbarı alan Van İl Şube Müdürlüğü Gevaş İlçe Şefliği personeli, Gürpınar ilçesinde kafes avcılığı yapılarak çok sayıda keklik yakalanarak çadırlarda tutulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

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Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği personeli ile birlikte bölgeye giden ekipleri gören kafes çadırların kapılarını açarak içeride bulunan kekliklerin doğaya kaçmasını sağladı.

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Düzenlenen operasyonda bölgede kurulan çadır içerinde 50 keklik ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişiye 50 keklik için toplamda 202 bin 903 TL cezai işlem uygulandı.

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