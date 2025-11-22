Adilcevaz ilçe merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan, yaklaşık 14 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip göl, kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Van Gölü’nün kuzey kıyısında yer alan bin 650 rakımlı ve 14 kilometrekarelik Arin Gölü'nde özellikle yaz aylarında sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması, tarım için açılan sondaj kuyularının çoğalması ve suyun aşırı kullanımı göldeki çekilmeyi hızlandırdı.

Uzmanlar, çevresindeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacının büyük oranda gölden karşılanması nedeniyle gölün yaklaşık yüzde 50 oranında kuruduğunu belirterek ekosistemin ciddi risk altında olduğuna dikkat çekti.