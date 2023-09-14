Kuş gribi alarmı. 115 bin hayvan itlaf edilecek

Finlandiya Gıda Otoritesi, kuş gribinin kürk hayvanları aracılığıyla insanlara bulaşabileceği endişeleri sonucu halk sağlığını korumak amacıyla yaklaşık 115 bin hayvanın daha itlaf edilmesine karar verdi.

KAYNAK: AA
Kuş gribi alarmı. 115 bin hayvan itlaf edilecek

Finlandiya'da kuş gribiyle ilgili yeni bir karar alındı. Karara göre, hastalık teşhisi konulan kürk çiftliklerindeki tüm vizonların uyutulması emri, bu tür çiftliklerdeki tüm hayvanları kapsayacak şekilde genişletildi.

Ülke medyasına göre, kuş gribinin kürk hayvanları aracılığıyla insanlara bulaşabileceği endişeleri sonucu halk sağlığını korumak amacıyla yaklaşık 115 bin hayvanın daha itlaf edilmesine karar verildi.

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135 BİN HAYVAN İÇİN KARAR ALINMIŞTI

Finlandiya Gıda Otoritesi, geçen ay kuş gribi teşhisi konulan çiftliklerdeki 50 bin vizon, 79 bin tilki ve 6 bin rakun dahil yaklaşık 135 bin hayvanın itlaf edilmesine yönelik karar almıştı.

Finlandiya'nın batısındaki Ostrobothnia bölgesinde şimdiye kadar 26 kürk çiftliğinde kuş gribi tespit edildi. Bu çiftliklerin 11'inde tüm hayvanların uyutulması, beşinde ise kısmi itlaf emri verilmişti.

Geçen hafta kürk yetiştiriciliğinin yasaklanmasını talep eden bir girişim, kısa sürede topladığı 50 binden fazla imzayı parlamentoya göndermişti.

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