Kuş ile yılanın kapışması

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün birbirinden ilginç görüntüler kaydediyor.

Gri balıkçıl kuşunun avlamaya çalıştığı su yılanı ile mücadelesi de fotokapana takıldı. DKMP Genel Müdürlüğü, o anları sosyal medya hesabından "Mini belgesel tadında" ifadeleri ile paylaştı.

Görüntülerde balıkçıl kuş yılanı gagasının arasına aldı. Kuş yılanı mideye indirmek için en uygun anı kollamaya başladı. Ancak yılan kurtulabilmek için yaptığı hamleler ile kuşun boğazını sıkmaya çalıştı.

Bir kaç deme yapsa da yılan başarılı olamayınca kuşa av olmaktan kurtulamadı.