Kuş ile yılanın kapışması

Kaynak: İHA
Kuş ile yılanın kapışması

Gri balıkçıl kuşunun avlamaya çalıştığı su yılanı ile mücadelesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün birbirinden ilginç görüntüler kaydediyor.

Gri balıkçıl kuşunun avlamaya çalıştığı su yılanı ile mücadelesi de fotokapana takıldı. DKMP Genel Müdürlüğü, o anları sosyal medya hesabından "Mini belgesel tadında" ifadeleri ile paylaştı.

Görüntülerde balıkçıl kuş yılanı gagasının arasına aldı. Kuş yılanı mideye indirmek için en uygun anı kollamaya başladı. Ancak yılan kurtulabilmek için yaptığı hamleler ile kuşun boğazını sıkmaya çalıştı.

Bir kaç deme yapsa da yılan başarılı olamayınca kuşa av olmaktan kurtulamadı.

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