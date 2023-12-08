Kuş Uçuşu fragmanı yayınlandı mı? Kuş Uçuşu ne zaman yayınlanacak?

Netflix’in yerli yapımı Kuş Uçuşu’nda başrolleri Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner gibi ünlü oyuncular paylaşıyor. İlk sezonu yayınlanan Kuş Uçuşu’nun 2. sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Kuş Uçuşu fragmanı yayınlandı mı? Kuş Uçuşu ne zaman yayınlanacak?

KAYNAK: Haber Merkezi
Kuş Uçuşu fragmanı yayınlandı mı? Kuş Uçuşu ne zaman yayınlanacak?

Başrollerini Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner’in yer aldığı Kuş Uçuşu ilk sezonuyla büyük ilgi görmüştü. Kuş Uçuşu’nun 2. sezon fragmanı yayınlanırken diziye dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Kuş Uçusu fragmanı yayınlandı mı? Kuş Uçuşu ne zaman yayınlanacak?

KUŞ UÇUŞU 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Kuş Uçuşu dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu.

Kuş Uçuşu’nun 2. sezon fragmanı Netflix resmi YouTube hesabı üzerinden yayınlandı.

Başrollerinde Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in yer aldığı Kuş Uçuşu 2.sezonuyla 14 Aralık 2023 tarihinde Netflix'te yayınlanacak.

412234.jpg

KUŞ UÇUŞU 2. SEZON KONUSU NEDİR?

Kuş Uçuşu'nun ilk sezonuyla büyük ilgi görmüştü.

Büyük bir hırsla istediklerini nihayet avuçlarının içine alan Aslı, hayallerini kurduğu koltuğu doldurmanın gereklilikleri ve beraberinde gelen gerçek sorumluluklar ile yüzleşiyor.

Tahtını tecrübesiz bir kuşa kaybeden Lale ise sahip olduğu gücün ardında kaybettiklerini Kenan'ın da desteğiyle yeniden aramaya başlıyor ve hikaye bambaşka yerlere uzanıyor.

Aslanların dünyasındaki görünmezliğinden faydalanarak en tepeye kadar uçan Aslı, aynı yükseklikte süzülmeye devam edebilecek mi?

5594-wn9vz.jpg

Ormanda yaşayan aslanlarla onlar tarafından görmezden gelinen avcı kuşun amansız mücadelesini anlatan Kuş Uçuşu, dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran önceki kuşakla, yetişmekte olan yeni kuşağın çarpışmasını gözler önüne seriyor.

İlk sezonunu Aslı'nın Lale'yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale'nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor.

kus-ucusu.jpg

Öne Çıkanlar
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Son Haberler
Zayıflamak için yaptığı hamle kadını komalık etti Sağlık
Zayıflamak için yaptığı hamle kadını komalık etti
Serik’i sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bahçe ve seraları su bastı Gündem
Serik’i sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bahçe ve seraları su bastı
Rekabet kurulu ünlü süt ve meyve suyu firmalarına ceza yağdırdı Ekonomi
Rekabet kurulu ünlü süt ve meyve suyu firmalarına ceza yağdırdı
Turgay Ciner lüks evini 450 milyona satışa çıkardı. Haberi Patronlar Dünyası yakaladı Gündem
Turgay Ciner lüks evini 450 milyona satışa çıkardı. Haberi Patronlar Dünyası yakaladı
Altından kalkmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Altından kalkmak deyimi ne anlama geliyor?
Sandık Kokusu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman? Magazin
Sandık Kokusu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?
Burcu Esmersoy'dan Serenay Sarıkaya itirafı. Ünlü oyuncunun boşalttığı evi kiralamıştı Magazin
Burcu Esmersoy'dan Serenay Sarıkaya itirafı. Ünlü oyuncunun boşalttığı evi kiralamıştı