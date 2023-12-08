Kuş Uçuşu fragmanı yayınlandı mı? Kuş Uçuşu ne zaman yayınlanacak?

Başrollerini Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner’in yer aldığı Kuş Uçuşu ilk sezonuyla büyük ilgi görmüştü. Kuş Uçuşu’nun 2. sezon fragmanı yayınlanırken diziye dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Kuş Uçusu fragmanı yayınlandı mı? Kuş Uçuşu ne zaman yayınlanacak?

KUŞ UÇUŞU 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Kuş Uçuşu dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu.

Kuş Uçuşu’nun 2. sezon fragmanı Netflix resmi YouTube hesabı üzerinden yayınlandı.

Başrollerinde Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in yer aldığı Kuş Uçuşu 2.sezonuyla 14 Aralık 2023 tarihinde Netflix'te yayınlanacak.

KUŞ UÇUŞU 2. SEZON KONUSU NEDİR?

Kuş Uçuşu'nun ilk sezonuyla büyük ilgi görmüştü.

Büyük bir hırsla istediklerini nihayet avuçlarının içine alan Aslı, hayallerini kurduğu koltuğu doldurmanın gereklilikleri ve beraberinde gelen gerçek sorumluluklar ile yüzleşiyor.

Tahtını tecrübesiz bir kuşa kaybeden Lale ise sahip olduğu gücün ardında kaybettiklerini Kenan'ın da desteğiyle yeniden aramaya başlıyor ve hikaye bambaşka yerlere uzanıyor.

Aslanların dünyasındaki görünmezliğinden faydalanarak en tepeye kadar uçan Aslı, aynı yükseklikte süzülmeye devam edebilecek mi?

Ormanda yaşayan aslanlarla onlar tarafından görmezden gelinen avcı kuşun amansız mücadelesini anlatan Kuş Uçuşu, dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran önceki kuşakla, yetişmekte olan yeni kuşağın çarpışmasını gözler önüne seriyor.

İlk sezonunu Aslı'nın Lale'yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale'nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor.