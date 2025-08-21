Kuşadalı başarılı sporcu Enka'ya transfer oldu!

Şerif AKARŞEÇME - AYDIN / YENİÇAĞ

Kuşadalı Atletizm sporculardan Türkiye Atletizm Federasyonu Melek Öksüz, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalarda elde etmiş olduğu başarılar neticesinde Enka Spor Kulübüne transfer oldu.

Kuşadalı sporcu Melek Öksüz üstün çaba ve gayretler neticesinde Enka Spor Kulübüne üç transfer gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kuşadası Belediyespor'un sporculara sağladığı destek ve imkanlarla yetişen genç sporcu Melek Öksüz hem kulübünün hem de şehrin gurur kaynağı oldu.