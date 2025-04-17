Kuşadası çiçek açtı: Aydın Büyükşehir’den görsel şölen!

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuşadası’nda Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol ile Ulaşım Dairesi ekipleri, çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetlerini başarıyla tamamladı.

Mesai kavramı tanımadan çalışan ekipler, gerçekleştirdikleri yenileme ve düzenlemelerle vatandaşların takdirini kazandı.

Park ve Bahçeler Dairesi, Kuşadası’nı belediyenin fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçeklerle donattı. Renkli peyzaj düzenlemeleri ilçeye estetik bir çehre kazandırırken, trimör ve çırpma gibi temizlik çalışmaları da hızla yapıldı.

Ulaşım Dairesi, sinyalizasyon sistemleri, trafik levhaları ve delinatörlerde bakım çalışması yürütürken, turizm sezonunda yoğun kullanılacak otobüs duraklarını yeniledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Aydın’ımız ve hemşehrilerimiz için durmaksızın çalışıyoruz. Vatandaş odaklı hizmetlerimizle kentimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlar, çalışmalardan memnuniyetlerini ifade ederek Çerçioğlu’na teşekkür etti.