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Kuşadası Körfezi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 04:05
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Kuşadası Körfezi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

Kuşadası Körfezi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.04'te Kuşadası Körfezi açıklarında 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, deniz yüzeyinin 7,78 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Depremin merkez üssünün İzmir açıklarına yaklaşık 17,69 kilometre mesafede olduğu ifade edildi. (AA)

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