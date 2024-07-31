Kuşadası’nda 4 gün kayıptı! Denizde boynuna taş bağlı cesedi bulundu

Kuşadası ilçesinde yaşayan ve Kuşadası Belediyesi’nde çalışan, 3 çocuk babası Koç’tan bir süredir haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Koç, ailesine cep telefonundan “Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın” şeklinde bir sesli mesaj göndermişti. Bunun üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde Kuşadası Adakule yakınlarında dalış yapan amatör bir dalgıç, denizin dibinde boynuna taş bağlı bir erkek cesedi buldu.

Dalgıç, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler, cesedi sudan çıkardı ve yapılan incelemeler sonucunda cesedin 26 Temmuz’dan bu yana kayıp olan Bayram Ali Koç’a ait olduğu belirlendi.

Koç’un cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.