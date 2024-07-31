Kuşadası’nda 4 gün kayıptı! Denizde boynuna taş bağlı cesedi bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kuşadası’nda 4 gün kayıptı! Denizde boynuna taş bağlı cesedi bulundu

Aydın’da 4 gündür kayıp olan belediye çalışanı Bayram Ali Koç’un (55) cansız bedeni, boynuna taş bağlı halde denizde bulundu.

Kuşadası ilçesinde yaşayan ve Kuşadası Belediyesi’nde çalışan, 3 çocuk babası Koç’tan bir süredir haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

kusadasinda-4-gun-kayipti-denizde-boynuna-tas-bagli-cesedi-bulundu-yenicag1.jpg

Koç, ailesine cep telefonundan “Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın” şeklinde bir sesli mesaj göndermişti. Bunun üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

kusadasinda-4-gun-kayipti-denizde-boynuna-tas-bagli-cesedi-bulundu-yenicag2.jpg

Dün akşam saatlerinde Kuşadası Adakule yakınlarında dalış yapan amatör bir dalgıç, denizin dibinde boynuna taş bağlı bir erkek cesedi buldu.

kusadasinda-4-gun-kayipti-denizde-boynuna-tas-bagli-cesedi-bulundu-yenicag3.jpg

Dalgıç, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler, cesedi sudan çıkardı ve yapılan incelemeler sonucunda cesedin 26 Temmuz’dan bu yana kayıp olan Bayram Ali Koç’a ait olduğu belirlendi.

kusadasinda-4-gun-kayipti-denizde-boynuna-tas-bagli-cesedi-bulundu-yenicag4.jpg

Koç’un cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Haberler
2 gündür kayıptı, vurulmuş halde bulundu
2 gündür kayıptı, vurulmuş halde bulundu
İki gündür kayıptı, cesedi barajda bulundu
İki gündür kayıptı, cesedi barajda bulundu
9 gündür kayıptı bakın nerede nasıl bulundu
9 gündür kayıptı bakın nerede nasıl bulundu
Günlerdir kayıptı! Cesedi bulundu
Günlerdir kayıptı! Cesedi bulundu
Son Haberler
Çadırda gelen ölüm Gündem
Çadırda gelen ölüm
İzmir Urla'da orman yangını: 120 konut tahliye edildi! Yaşam
İzmir Urla'da orman yangını: 120 konut tahliye edildi!
Hamas lideri için Türkiye’de 81 ilde selalar okundu Gündem
Hamas lideri için Türkiye’de 81 ilde selalar okundu
Fitch’ten Türk bankaları için uyarı Ekonomi
Fitch’ten Türk bankaları için uyarı
Haniye'nin ölümü nedeniyle konseri iptal ettiler Kültür Sanat
Haniye'nin ölümü nedeniyle konseri iptal ettiler
Beşiktaş 8 futbolcusunu gönderdi Spor
Beşiktaş 8 futbolcusunu gönderdi