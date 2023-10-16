Kuşadası'nda evsiz bir kişi parkta ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi parkta ölü bulundu.

KAYNAK: İHA
Kuşadası'nda evsiz bir kişi parkta ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda akşam saatlerinde işten çıkanlar bir kişinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Fuat Kaplan Parkı'ndaki elektrik trafosunun yanında hareketsiz halde yattığını gördü.

aw054386-03.jpg 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi.

aw054386-01.jpg Ölen kişinin sokakta yaşadığı öğrenilen Kazım Balbunar (70) olduğu tespit edilirken, Balbunar'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evsiz adamın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

aw054386-02.jpgOlayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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