Kuşadası'nda kaçak göçmen oeprasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik koordineli çalışmalar sürüyor.

Aktarılan bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'nde Yunanistan'a deniz yolu ile yasadışı olarak geçmeye çalışan 25 kaçak göçmen ve A.B., M.A. ile F.M. isimli 3 organizatör yakalandı.

Sığınmacı kaçakçılığında kullanılan; 2 adet zodyak bot, 1 adet tekne motoru, 2 adet bot şişirme pompası, 1 adet yakıt bidonu ele geçirildi. Yakalanan kaçak göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, yakalanan organizatörler de jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.