Kuşadası'nda ölü yunus karaya vurdu

Ölü yunus paniği

Kadınlar Denizi'ndeki Seçkin Sitesi plajında karaya vurmuş bir yunus gören vatandaşlar, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) iletti. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve ekibi, olay yerine giderek yaptıkları incelemede yunusun genç bir Stenella Coeruleoalba türü olduğunu belirledi. EKODOSD ekibinin kontrolleri sonucunda, yunusun kuyruk yüzgecinin her iki tarafının kesildiği ve alt karın bölgesinin iç organları da dahil olacak şekilde kesici bir aletle açıldığı tespit edildi.

Bu durumun nerede ve kimler tarafından yapıldığı bilinmezken, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, denizlerdeki bu hassas canlıların genellikle deniz kirliliği, plastik atıklar ve trol ağlarına takılma gibi nedenlerle kaybedildiğini belirtti. Ancak bu yunusun üzerindeki kesikler ve çiziklerden, kasıtlı olarak öldürüldüğü düşünülüyor. Sürücü, yunusların küresel ölçekte tehlike altında olduğunu ve yanlış bir tanımlamayla halk arasında balık olarak bilinse de, aslında deniz memelisi olduğunu vurguladı. Ayrıca, denizlerdeki balık popülasyonunun azalmasının yunusları da olumsuz etkilediğini, balık bulamayan yunusların ihtiyaçlarını yağ dokularından sağladığını ifade etti. Yunusların avlanmasının 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklandığını belirtti.

Sürücü, yunuslara kasti zarar veren kişilere en ağır cezaların uygulanması gerektiğini, yunusların deniz ekosistemindeki önemine dikkat çekerek, denizel biyoçeşitliliğin ve ekosistemin sağlığının bir göstergesi olduğunu söyledi. İnsan kaynaklı sorunlardan ve bilinçsiz faaliyetlerden ölen yunuslar için dikkatli olunması gerektiğini, yunusu öldüren kişilerin tespit edilmesi durumunda ağır cezaların uygulanması gerektiğini vurguladı.