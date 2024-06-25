Kuşadası'nda paraşütçü kurtarma operasyonu

Kuşadası ilçesi Güzelçamlı mevkiinde meydana gelen olayda, 55 yaşındaki Y.Y. yelken kanat sporu yaptığı sırada ters rüzgarın etkisiyle dağlık bir alana düştü.

Mahsur kalan ve yaralanan paraşütçü için jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Ekipler, kısa süre içinde yaralı paraşütçüyü bulunduğu yerden kurtardı.

Dağlık bölgenin zorlu ulaşım koşulları nedeniyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nden ambulans helikopter talep edildi.

Ambulans helikopterle ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilen Y.Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.