Kuşadası’nda ‘tsunami’ endişesi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Eğe Denizi’nde peş peşe yaşanan depremler yetkilileri alarm durumuna geçirdi. Bölgede yaşanan sismik haraketlilik üzerine Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, AFAD, MTA ve bilim insanlarından oluşan bir heyet ile bölgede yaşanacak tsunami etkisine karşı incelemelerde bulundu.

Ege Denizi'nin Santorini Adası açıklarında 28 Ocak'ta başlayan sismik hareketlilik devam ediyor. Bölgede bugüne kadar meydana gelen deprem sayısı bin 200’ü geçti. Depremlerin Kuşadası’nda da hissedilmesi üzerine AFAD yetkilileri, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile bir araya gelerek makamında bir toplantı yaptı.

Toplantıya AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin’in yanı sıra MTA ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi görevlileri ile deprem ve jeofizik alanında çalışan bilim insanları katıldı.


Toplantıdan sonra Kaymakam İbrahim Keklik ve beraberindekiler önce Marina mevkiinde bulunan Halk Plajı daha sonraysa Davutlar Mahallesi sahil şeridinde incelemelerde bulundu. Son olarak Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası Milli Parkı’na geçen heyet, Kuşadası’nın Yunanistan’ın Sisam Adası’na en yakın noktası olan Dipburun mevkiini dolaşarak yaşanacak muhtemel bir tsunami ve etkilerine karşı fikir alışverişinde bulundu.

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