Kuşadası'nda virajı alamayan otomobil kanala düştü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yağmur suyu kanalına düşerken, yan yatan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kuşadası'nda virajı alamayan otomobil kanala düştü

Kaza 2 Eylül Cumartesi günü saat gece saatlerinde Kuşadası-İzmir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 35 AN 0662 plakalı otomobil viraja girdiği sırada sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Metrelerce sürüklenen otomobil yolun kenarında bulunan yağmur suyu kanalına düştü. Yan yatan otomobildeki E.A. ile Y.E.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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