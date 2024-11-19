Kuşbaşında at, eşek eti sucuktan sakatat çıktı. Bakanlığı listeyi yeniledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşüren gidalar listesi yeniledi. Yine halkın sağlığıyla oynayanlar ifşa edildi. Kuşbaşı etten, at, eşek eti çıkarken, Kayseri'de üretilen bir sucukta sakatat etine rastlandı.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde listesine yeni ürün ve markaları ekledi. Böylece yeni listeye eklenen taklit-tağşiş yapılmış ürün sayısı 757'ye yükseldi. Sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 151'e yükseldi.

LİSTEYE 19 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

Yeni liste 18 Kasım günü mesai saatinin bitiminin ardından yenilendi. Halkın sağlığıyla oynadığı tespit edilen gıda firmaları ifşa edildi. Halkın sağlığını tehlikeye sokan 13 marka yeni listeye girdi. O firmalardan ikisinin kuşbaşı ete at ve eşek etik kattığı açıklandı.

Kayseri'de üretim yapan bir sucuk markasının da ürünlerine sakatat kattığı tespit edildi. taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda ise toplam 6 marka bulunuyor.

Dana kıymada kanatlı eti, ayranda natamisin, kekikte ne olduğu bilinmeyen yabancı madde tespiti zeytinyağı yerine tohum yağları, cinsel içecek, çikolata gibi ürünlerde ilaç etken maddesi kullanıldığı ortaya çıktı.