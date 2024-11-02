Kütahya Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kütahya Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kütahya Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kütahya Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, belediye personelinin üyesi olduğu Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanlığı, işveren sendikası SODEMSEN ve belediyeye bağlı Personel A.Ş. arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tamamlandığını açıkladı. Personelin maaş ve sosyal haklarında çeşitli iyileştirmeleri içeren yeni sözleşme imzalanarak yürürlüğe girdi.

Sözleşme kapsamında, brüt yevmiyeye yüzde 37, yakacak yardımına yüzde 13, çocuk parasına yüzde 84 oranında zam yapılırken, çocuk öğrenim yardımlarında da belirgin artışlar sağlandı. Buna göre; ilkokul yüzde 415, ortaokul yüzde 393, lise yüzde 376, üniversite yüzde 340 oranında artırıldı. Ayrıca evlilik yardımı yüzde 311, Ramazan Bayramı yardımı yüzde 460, Kurban Bayramı yardımı yüzde 628 ve askerlik yardımı yüzde 761 oranında arttırıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, imzalanan toplu iş sözleşmesinin personel ve belediye için hayırlı olmasını dileyerek, zammın belirlenmesinde çalışanların refah seviyesinin göz önünde bulundurulduğunu ve diğer belediyelerdeki iyileştirmelerle uyumlu bir düzenleme yapıldığını ifade etti.

Kütahya Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

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