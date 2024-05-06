Kütahya Hisarcık'ta araçta patlama: Sürücü ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Kütahya Hisarcık'ta araçta patlama: Sürücü ağır yaralandı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Simav istikametinde seyir halindeki bir araçta meydana gelen patlama sonucu sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Sitesi çıkışında yaşanan olayda, araç sürücüsü Y.S. (46), sigara içmek için çakmakla ateş yakarken patlama gerçekleşti.

Patlamanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla şarampole savruldu.

Kazada, araçta çıkan yangında Y.S.'nin yüzünde ve kollarında 2. derece yanıklar meydana geldiği belirtildi.

Hayati tehlikesi bulunan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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