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Kütahya Şaphane SYDV geçici işçi alacak

Kütahya Şaphane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) , Engelli Yaşlı Bakım Personeli olarak istihdam etmek üzere geçici 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 3 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 13:06
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Kütahya Şaphane SYDV geçici 3 işçi alacak

Kütahya Şaphane SYDV geçici işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre, Kütahya Şaphane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) , bünyesinde Engelli Yaşlı Bakım Personeli olarak istihdam etmek üzere geçici 3 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 3 Ocak 2023 olarak açıklandı.
 

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3- 18 yaşını bitirmiş, 50 yaşından gün almamış olmak,
4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl-ruh sağlığı(hastalığı),vücut (engeli) sakatlığı ve özrü bulunmamak,
6- Erkek adaylar içim en az B sınıfı ehliyet sahibi olmak (Aktif araç kullanabilir olması gerekir)
7-Başvuru tarihi itibariyle an az 1 yıldır Şaphane'de ikamet ediyor olmak( Devamlı/Fiili olarak ikamet ediyor ve ailesi de Şaphane de ikamet ediyor olması)
8-Geriatri gölümü mezunu olması tercih edilecektir. Bu şartın sağlanamaması durumunda en az ilkokul mezunu (okur yazar olan) olmak ve engelli, hasta ve yaşlı bakım-ev kurum temizliği vb. konusunda sertifika sahibi olmak (iş tecrübesi olanlar öncelik tanınacaktır)
9-Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak,
10-Aktif Sigorta kaydının olmaması

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