Kütahya Şaphane SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre, Kütahya Şaphane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) , bünyesinde Engelli Yaşlı Bakım Personeli olarak istihdam etmek üzere geçici 3 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 3 Ocak 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- 18 yaşını bitirmiş, 50 yaşından gün almamış olmak,

4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl-ruh sağlığı(hastalığı),vücut (engeli) sakatlığı ve özrü bulunmamak,

6- Erkek adaylar içim en az B sınıfı ehliyet sahibi olmak (Aktif araç kullanabilir olması gerekir)

7-Başvuru tarihi itibariyle an az 1 yıldır Şaphane'de ikamet ediyor olmak( Devamlı/Fiili olarak ikamet ediyor ve ailesi de Şaphane de ikamet ediyor olması)

8-Geriatri gölümü mezunu olması tercih edilecektir. Bu şartın sağlanamaması durumunda en az ilkokul mezunu (okur yazar olan) olmak ve engelli, hasta ve yaşlı bakım-ev kurum temizliği vb. konusunda sertifika sahibi olmak (iş tecrübesi olanlar öncelik tanınacaktır)

9-Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak,

10-Aktif Sigorta kaydının olmaması