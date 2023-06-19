Kütahya Tavşanlı'da işçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde aynı istikamete gitmekte olan iki işçi servisi otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kütahya Tavşanlı'da işçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan K.K. idaresindeki 43 ABF 487 plakalı otobüs, Tavşanlı'ya seyir halindeyken aniden önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için fren yaptı.

aw918059-03.jpg Bu sırada arkasından gelen bir başka işçi servisi M.Ç. idaresindeki 43 S 2115 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki servise çarparak orta refüje çıktı. Tavşanlı Kütahya Karayolunun 3. kilometresinde meydana gelen kazada G.G., H.Ş., A.Ş., A.Y., N.A., B.Y., F.Ç., H.S., S.D., Y.T. ve sürücü M.Ç. yaralandı.

aw918059-02.jpgM.Ç., sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak diğer yaralılarla birlikte Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

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