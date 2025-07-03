Kütahya ve Burhaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı.

YANGIN 11 SAAT SÜRDÜ



Saat 13.30'da Yenikent Beldesi ile Hamzabey Mahallesi arasındaki yangın bir biçerdöverin çıkardığı kıvılcımla başlamış ve rüzgarın etkisiyle buğday tarlalarından ormanlık alana sıçramıştı. Yangına 32 arazöz, 27 hizmet aracı, 9 itfaiye aracı ve 25 iş makinesi ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu 11 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının bir süre daha devam edeceği belirtildi.

BURHANİYE'DE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi’nde araziden ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimleri, Burhaniye Belediyesi su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale edildi. Yangına ayrıca vatandaşlar da traktör ve su tankerleriyle destek verdi.

Kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları titizlikle sürüyor.