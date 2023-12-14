Kütahya’da 40 yıl hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Kaynak: İHA
Kütahya’da 40 yıl hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
Haklarında çeşitli suçlardan 39 yıl ve 40 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü Kütahya’nın Simav ilçesi Eğirler köyünde yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, hakkında çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi öldürme suçundan 40 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası ve yakalama kararı bulunan H.K. ile hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahısların Simav ilçesine bağlı Eğirler Köyünde olduğu bilgisi alındı.

Eğirler Köyünde yapılan baskında H.K. ile A.K. isimli şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Uşak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Son Haberler
Savcı odasında fotoğraf çektiren avukatla ilgili yeni gelişme. Fotoğrafın altına yazdığı sözün meali belli oldu Gündem
Savcı odasında fotoğraf çektiren avukatla ilgili yeni gelişme. Fotoğrafın altına yazdığı sözün meali belli oldu
Dolar ve Euro yeni güne böyle başladı Ekonomi
Dolar ve Euro yeni güne böyle başladı
Mandalinaların içinde çıktı. Gözlerine inanamadı Gündem
Mandalinaların içinde çıktı. Gözlerine inanamadı
Çanakkale açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Çanakkale açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı
İzmir’de biri kaçak iki şüpheli yakalandı Gündem
İzmir’de biri kaçak iki şüpheli yakalandı
Su faturasında artık o ücret ödenmeyecek. Tüm aboneleri kapsıyor Gündem
Su faturasında artık o ücret ödenmeyecek. Tüm aboneleri kapsıyor
Şehrin göbeğine Cumhuriyet düşmanı bölücülerin posterini astılar Gündem
Şehrin göbeğine Cumhuriyet düşmanı bölücülerin posterini astılar