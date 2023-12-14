Kütahya’da 40 yıl hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, hakkında çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi öldürme suçundan 40 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası ve yakalama kararı bulunan H.K. ile hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahısların Simav ilçesine bağlı Eğirler Köyünde olduğu bilgisi alındı.

Eğirler Köyünde yapılan baskında H.K. ile A.K. isimli şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Uşak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.