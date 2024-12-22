Kütahya’da Aşık Veysel’e anma programı düzenlendi

Programda, Türk halk müziğinin büyük ozanı Aşık Veysel, eserleri ve yaşamı ile anıldı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yaptığı konuşmada Aşık Veysel'in Türk kültürüne olan katkılarından bahsederek, "Aşık Veysel, sazıyla ve sözüyle bizlere yol gösteren bir ışık olmuştur. Onu yalnızca bir ozan olarak değil, aynı zamanda kültürel bir değer olarak yaşatmamız gerekiyor" dedi. Başkan Kahveci, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür belgeleri takdim ederken, Aşık Veysel'in torunu Kardelen Şatıroğlu da etkinlikte yer aldı.

Etkinlikte, Aşık Veysel'in sevilen türkülerini sanatçılar seslendirirken, Belediye Başkanı Kahveci de "Beni Hor Görme Kardeşim" adlı şiiriyle programa renk kattı. Etkinlik sonrasında, vatandaşlar Aşık Veysel anısına açılan sergiyi gezerek, halk ozanının eserlerini inceleme fırsatı buldu.