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Avcılar dev domuzu avladı

Kütahya’nın Emet ilçesinde köpekler kovaladığı 300 kiloluk domuzu Umutlu köyüne doğru sürmeye başladı. Hayvan avcıların atış mevziline girdi. Domuzu avcılar avladı ardından da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 16:09
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Kütahya'da avcılar dev domuzu avladı

Avcılar dev domuzu avladı
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İHA'nın haberine göre, Bölgede avcılık yapan İsmail Elmacı ve bir grup arkadaşıyla Emet ilçesi Eğrigöz Dağında ava çıktı.

Grup, bölgede gezindikleri sırada Umutlu köyü yakınlarında köpekler tarafından getirilen yaban domuzunu av tüfeğiyle vurdu.

Elmacı ve arkadaşları yaklaşık 300 kiloluk yaban domuzuyla fotoğraf çektirdi.

Bölgede bu kadar büyük domuzun çok nadir görüldüğünü söyleyen avcı İsmail Elmacı, “Emet’in kırsal bölgelerinde fazla olan domuz popülasyonu, dönem dönem çiftçilerimizi zarara uğratıyordu. Arkadaşlarla birlikte vurduğumuz domuzun iriliğini görünce gözlerimize inanamadık ve domuzla hatıra fotoğrafı çektirdik” dedi.

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