Avcılar dev domuzu avladı

İHA'nın haberine göre, Bölgede avcılık yapan İsmail Elmacı ve bir grup arkadaşıyla Emet ilçesi Eğrigöz Dağında ava çıktı.

Grup, bölgede gezindikleri sırada Umutlu köyü yakınlarında köpekler tarafından getirilen yaban domuzunu av tüfeğiyle vurdu.

Elmacı ve arkadaşları yaklaşık 300 kiloluk yaban domuzuyla fotoğraf çektirdi.

Bölgede bu kadar büyük domuzun çok nadir görüldüğünü söyleyen avcı İsmail Elmacı, “Emet’in kırsal bölgelerinde fazla olan domuz popülasyonu, dönem dönem çiftçilerimizi zarara uğratıyordu. Arkadaşlarla birlikte vurduğumuz domuzun iriliğini görünce gözlerimize inanamadık ve domuzla hatıra fotoğrafı çektirdik” dedi.