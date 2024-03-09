Kütahya’da 'Değerlerimiz' Sergisi açıldı

"Cumhuriyetimizin 100. Yılında Değerlerimiz: Geleneksel El Sanatlarımız" ismiyle düzenlenen sergi, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında ziyaretçilerini bekliyor.

Açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Açılıştan sonra sergiyi gezen ziyaretçiler genç sanatkarların birbirinden güzel eserlerine büyük ilgi gösterdiler.

Açılışa katılan Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yaptığı konuşmada serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek böyle değerli çalışmaların artarak devam etmesi temennilerinde bulundu.