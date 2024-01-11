Kütahya’da flaş karar. Tüm pavyonlar kapatıldı

Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğümüz Sorumluluk bölgesi Vefa Mahallesi Sardunya Sokak üzerinde faaliyette bulunan pavyon ruhsatlı işletmelerde 2022 ve 2023 yılları içerisinde meydana gelen asayiş ve narkotik olaylarının artması, işletmelerde Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik çerçevesinde personel görevlendirilmemesi, ruhsat alınması için gerekli mevzuata aykırı fiziki eksiklikler tespit edilmesi nedeniyle Valilik makamının olurlarıyla ilimizde faaliyet gösteren pavyon ruhsatlı işletmeler mühürlenerek kapatılmıştır” denildi.