Kütahya’da flaş karar. Tüm pavyonlar kapatıldı

Kaynak: İHA
Kütahya’da flaş karar. Tüm pavyonlar kapatıldı
Kütahya’da faaliyet gösteren 10 pavyon, artan asayiş ve narkotik olaylarından dolayı süresiz kapatıldı.

Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğümüz Sorumluluk bölgesi Vefa Mahallesi Sardunya Sokak üzerinde faaliyette bulunan pavyon ruhsatlı işletmelerde 2022 ve 2023 yılları içerisinde meydana gelen asayiş ve narkotik olaylarının artması, işletmelerde Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik çerçevesinde personel görevlendirilmemesi, ruhsat alınması için gerekli mevzuata aykırı fiziki eksiklikler tespit edilmesi nedeniyle Valilik makamının olurlarıyla ilimizde faaliyet gösteren pavyon ruhsatlı işletmeler mühürlenerek kapatılmıştır” denildi.

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