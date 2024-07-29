Kütahya'da iki ayrı kaza: 1 ölü 6 yaralı

Kaynak: İHA
Kütahya'da iki ayrı kaza: 1 ölü 6 yaralı

Kütahya'da gerçekleşen iki farklı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nden Kütahya merkeze doğru ilerleyen hafif ticari araç, aynı yönde seyreden minibüse arkadan çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle devrilen minibüse çarpmamak için manevra yapan bir otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yaşamını yitirdi. Ayrıca, Gediz Kavşağı'nda meydana gelen bir başka kazada tırın devrilmesi sonucu maddi hasar oluştu.

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