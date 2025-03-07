Kütahya'da korkunç kaza! 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da korkunç kaza! 3 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek yönünden Tavşanlı ilçe merkezine seyir halinde olan F.K. (19) yönetimindeki otomobil, Balıkesir ışıklı kavşağına yakın bir noktada kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, orta refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.

Kazanın ardından olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü F.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.Ç. (21) ve A.U. (19) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kütahya'da korkunç kaza! 3 yaralı

Kütahya'da korkunç kaza! 3 yaralı

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