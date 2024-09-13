Kütahya'da korkutan yangın

Kaynak: İHA
Kütahya'da korkutan yangın

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesi yakınlarındaki boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yçeyrek hektar boş alan rüzgarın da etkisiyle kısa zamanda tüm araziye dağılarak yangına neden oldu. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın yan tarafında bulunan solucan gübresi tesisine ulaşmadan ekipler tarafından kontrol altına alındı. Tavşanlı Orman İşletme arazözü ve Belediye itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında polis ekipleri de vatandaşları bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı. Tepecik beldesi arazisindeki yangın yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındı.

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