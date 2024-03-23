Kütahya’da kumar oynayan 4 kişiye ceza yağdı

Kaynak: İHA
Kütahya’da kumar oynayan 4 kişiye ceza yağdı
Kütahya’da bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira ceza uygulandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimleri sürüyor.

Ekipler, Bahçelievler Mahallesinde bir iş yerinde yuvarlak masa etrafında 4 şahsın masada bulunan para ile kumar oynandığını tespit etti.

TOPLAM 25 BİN 700 LİRA CEZA

İş yeri yetkilisi S.Y. (59) isimli şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 şahsa Kabahatler Kanununca uyarınca toplam 25 bin 700 lira ceza uygulandı.

İşletmenin 30 gün süreyle mühürlenme işlemleri için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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