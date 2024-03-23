Kütahya’da kumar oynayan 4 kişiye ceza yağdı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimleri sürüyor.
Ekipler, Bahçelievler Mahallesinde bir iş yerinde yuvarlak masa etrafında 4 şahsın masada bulunan para ile kumar oynandığını tespit etti.
TOPLAM 25 BİN 700 LİRA CEZA
İş yeri yetkilisi S.Y. (59) isimli şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 şahsa Kabahatler Kanununca uyarınca toplam 25 bin 700 lira ceza uygulandı.
İşletmenin 30 gün süreyle mühürlenme işlemleri için çalışma başlatıldığı öğrenildi.