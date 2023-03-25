﻿Kütahya'da minibüs ile süt tankeri çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Minibüsteki genç olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA'nın haberine göre; Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolu 12. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serkan E. idaresindeki kullandığı 26 AGC 135 plakalı minibüs, Ömer K. yönetimindeki süt tankeri ile çarpıştı.

Kazada, minibüsteki Murat Apatürk (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü Serkan E., sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü Serkan E., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.