﻿Kütahya’da okullara 1 gün ara verildi

(DHA) - Kütahya’da hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, aralıklarla etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kütahya Valiliği, beklenen kar yağışının yanı sıra oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde eğitime yarın, 1 günlün ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizin batı ve kuzey kesimlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesi, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak; il genelinde, 06.02.2023 Pazartesi günü, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.