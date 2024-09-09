Kütahya'da otomobilde 33 bin 306 adet uyuşturucu hap ile yakalandı

Kaynak: DHA
Kütahya'da otomobilde 33 bin 306 adet uyuşturucu hap ile yakalandı

Kütahya'da durdurulan araçta 33 bin 306 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü O.M., tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbaratının ardından bir otomobili takibe aldı. Şehir girişinde durdurulan otomobilde gerçekleştirilen aramada, arka koltuktaki valiz ve koli içinde 28 bin 168 sentetik, 5 bin 138 ecstasy olmak üzere toplam 33 bin 306 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü O.M. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Öte yandan yılbaşından bu zamana kadar il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklananların sayısının 133 olduğu ifade edildi.

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