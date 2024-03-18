Kütahya'da otomobille çarpışan ATV sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: DHA
Kütahya'da otomobille çarpışan ATV sürücüsü ağır yaralandı
Kütahya’da otomobille ATV hızla çarpıştı. Yaşanan kazada ATV’nin sürücüsü Recep Ölmez ağır yaralandı.

Emet-Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında meydana gelen olayda, Ömer A.’nın kullandığı HT 823 plakalı otomobil, yol ayrımında Recep Ölmez’in kullandığı arazi aracı ATV ile çarpıştı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralanan ATV sürücüsü Recep Ölmez’i ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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AĞIR YARALANDI

ATV sürücüsü Ölmez hayati tehlikesi sebebiyle buradan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ömer A. ise jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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