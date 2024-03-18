Kütahya'da otomobille çarpışan ATV sürücüsü ağır yaralandı

Emet-Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında meydana gelen olayda, Ömer A.’nın kullandığı HT 823 plakalı otomobil, yol ayrımında Recep Ölmez’in kullandığı arazi aracı ATV ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralanan ATV sürücüsü Recep Ölmez’i ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AĞIR YARALANDI

ATV sürücüsü Ölmez hayati tehlikesi sebebiyle buradan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ömer A. ise jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.