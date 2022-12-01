1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kütahya'da sahte içki zehirlenmesi: 1 ölü

Kütahya'da sahte içkiden zehirlendiği şüphelenilen bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 13:51
Takip Et

Kütahya'da sahte içkiden zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da sahte içki zehirlenmesi: 1 ölü
+
Aa
-

Kütahya'nın Merkez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan Ö.A. (33), evinde ölü bulundu.

Olay yerindeki bulgulara göre Ö.A'nın, sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali olduğu tespit edildi.

Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.A. (50), N.Ç. (22) ve M.Y'nin (43) ise tedavileri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, Bahçelievler Mahallesi'ndeki büfede sahte içki sattığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
1
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
2
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
3
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
4
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
5
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
6
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
7
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Su içme ile ilgili kafa karıştıran araştırma
﻿Su içme ile ilgili kafa karıştıran araştırma
﻿Su içme ile ilgili kafa karıştıran araştırma
﻿MİT'ten Suriye'de operasyon
﻿MİT'ten Suriye'de operasyon
﻿MİT'ten Suriye'de operasyon
﻿İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi olacak. 5 saat sürecek
﻿İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi olacak. 5 saat sürecek
﻿İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi olacak. 5 saat sürecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.