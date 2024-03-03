Kütahya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Parmakören Mahallesi’nde bir asker eğlencesi sonrası iki husumetli grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Hakan Zengin tabancayla ateş açılması sonucu, yakını Mustafa Açıkgöz ise sert bir cisim ile başına aldığı darbeyle yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zengin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kayıplara karışan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.