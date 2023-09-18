Kütahya’da 'Şok Asayiş Uygulaması'

Kütahya’da polis ekiplerinin 'Şok Asayiş Uygulaması'nda 9 adet kesici alet ele geçirildi, 9 şahsa idari yaptırım uygulandı, 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı ve 1 aranan şahıs yakalandı.

KAYNAK: İHA
Kütahya’da 'Şok Asayiş Uygulaması'

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile TEM, KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 1 amir, 5 resmi ekip (10 personel) ve 7 sivil personel ile il merkezi İstiklal Mahallesi Eski Kilise önünde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Şok Uygulamada, toplam 148 şahıs, 57 araç, 11 ticari taksi ve 10 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Uygulamada, 9 adet kesici alet ele geçirildi, 9 şahsa idari yaptırım uygulandı, 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı ve 1 aranan şahıs yakalandı.

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