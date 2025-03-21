Kütahya’da suç örgütüne darbe! Elebaşları yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kütahya polisi, örgüt kurma ve nitelikli yağma yaptıkları iddia edilen 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 3 milyon 207 bin lira değerinde çek senet ve araç satış sözleşmesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli yağma soruşturması kapsamında harekete geçti. Ç.M. ve O.M.'nin elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik Kütahya'nın Gediz ilçesi ile Uşak ve Afyonkarahisar'da 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 2 milyon 316 bin 240 lira değerinde 80 adet senet, 891 bin 100 lira değerinde 8 adet araç satış sözleşmesi, ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek, ruhsatsız tüfek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan Ç.M. ve O.M.'nin yanı sıra örgüt üyesi şüpheliler O.M., İ.M., D.Y. ve O.T. ifadeleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kütahya’da suç örgütüne darbe! Elebaşları yakalandı

Kütahya’da suç örgütüne darbe! Elebaşları yakalandı

Kütahya’da suç örgütüne darbe! Elebaşları yakalandı

Kütahya’da suç örgütüne darbe! Elebaşları yakalandı

Kütahya’da suç örgütüne darbe! Elebaşları yakalandı

Kütahya’da suç örgütüne darbe! Elebaşları yakalandı

Kütahya’da suç örgütüne darbe! Elebaşları yakalandı

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