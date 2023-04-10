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Otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

Kütahya'da seyir halinde olan otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 11:01
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Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı

Otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Tunçbilek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. idaresindeki otomobilin Tavşanlı'dan Tunçbilek istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkması ile trafik kazası meydana geldi.Kazada, sürücü N.T. yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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