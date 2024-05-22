Kütahya'da trafik kazası

Kaynak: İHA
Kütahya'da trafik kazası

Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kütahya Tavşanlı'da meydana gelen trafik kazasında 2 vatandaş yaralandı.
İki kişinin yaralandığı kaza Yeni Mahalle Akseven caddesi üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre O.D.'nin sürdüğü otomobil ile H.B.G. idaresindeki elektrikli motosiklet Akseven Sokak ile Gül Sokak kavşağında çarptı.
Meydana gelen kazada elektrikli motosiklet sürücüsü H.B.G. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.A. isimli vatandaşlar yaralandı. Yaralı vatandaşlar ihbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 acil servis personellerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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