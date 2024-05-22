Kütahya'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 14 yaralı

Kaynak: DHA
Kütahya'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 14 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen yolcu minibüsünde 3'ü ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. R.İ. yönetimindeki 43 AFF 02 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi ve yan yattı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsten yaralı olarak çıkarılan 14 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ayakta tedavi edilen minibüs sürücüsü R.İ. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

57588-1.jpg

57588-2.jpg

57588-3.jpg

57588-4.jpg

57588.jpg

Son Haberler
Beşiktaş ve Trabzonspor Türkiye Kupası için buluştu. Avcı ve Topraktepe'den flaş açıklamalar Spor
Beşiktaş ve Trabzonspor Türkiye Kupası için buluştu. Avcı ve Topraktepe'den flaş açıklamalar
Jandarma izinsiz ekilen 3 bin 980 kök haşhaşı imha etti Yerel Haberler
Jandarma izinsiz ekilen 3 bin 980 kök haşhaşı imha etti
Rize'de trafikte yol verme tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Gündem
Rize'de trafikte yol verme tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Sarhoş sürücünün kazası canlı yayında Video
Sarhoş sürücünün kazası canlı yayında
Kolombiya'da ele geçirilen yüzlerce kiloluk uyuşturucunun varış noktası İstanbul çıktı Gündem
Kolombiya'da ele geçirilen yüzlerce kiloluk uyuşturucunun varış noktası İstanbul çıktı
Isparta-Antalya karayolunda trafik kazası: 4 aylık bebek hayatını kaybetti Gündem
Isparta-Antalya karayolunda trafik kazası: 4 aylık bebek hayatını kaybetti
Galatasaray maçından önce Konyaspor üzerinde oynanan oyunları açıkladı Spor
Galatasaray maçından önce Konyaspor üzerinde oynanan oyunları açıkladı