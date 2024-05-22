Kütahya'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 14 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. R.İ. yönetimindeki 43 AFF 02 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi ve yan yattı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsten yaralı olarak çıkarılan 14 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ayakta tedavi edilen minibüs sürücüsü R.İ. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.