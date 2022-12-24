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Kütahya’da 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kütahya’da 4 otomobil birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 15:57
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Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’da 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 4 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Çevre Yolu’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'nın Durak Mahallesi'nden Tunçbilek beldesi istikametine gitmekte araçlar, Emet Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, Erol D. ismindeki çocuk hafif yaralanırken 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yaralı çocuk, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


(Kaynak: İHA)

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