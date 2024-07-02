Kütahya'daki orman yangını söndürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kütahya'daki orman yangını söndürüldü

Kütahya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

Havaların mevsim normallerinin üzerine seyretmesi ile ülkemizin dört bir yanında orman yangınları etkili oluyor. Kütahya Emet ilçesinde çıkan orman yangını 3 hektarlık alana zarar verdi.
Yangının olduğu yere gelen ekiplerin müdahalesi ile 2 helikopter 25 araç ve 105 personelin müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili Emet Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Günlüce Köyünde çıkan orman yangınına 2 helikopter 25 araç 105 personel ile müdahale edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapıldı” denildi.

aw238155-01.jpg

aw238155-02.jpg

aw238155-03.jpg

aw238155-04.jpg

aw238155-05.jpg

aw238155-06.jpg

Son Haberler
Sıfır arabalar 2. el oldu Gündem
Sıfır arabalar 2. el oldu
Hafsanur Sancaktutan'dan tatil pozu geldi. Ünlü basketbolcuyla anılıyordu Magazin
Hafsanur Sancaktutan'dan tatil pozu geldi. Ünlü basketbolcuyla anılıyordu
Kütahya'da aile faciası! Annesini ve üvey babasını katletti Gündem
Kütahya'da aile faciası! Annesini ve üvey babasını katletti
Kredi kartı kullananlar sakın şaşırmayın! İki yıl sonra resmen değişti Ekonomi
Kredi kartı kullananlar sakın şaşırmayın! İki yıl sonra resmen değişti
Park halindeki kamyonet alev aldı Yerel Haberler
Park halindeki kamyonet alev aldı
Bilecik'te şarampole uçan araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı Yerel Haberler
Bilecik'te şarampole uçan araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı
TRT'de milli maç krizi. Bunu yapmayana yayın yok Spor
TRT'de milli maç krizi. Bunu yapmayana yayın yok