Kütahya'daki orman yangını söndürüldü

Havaların mevsim normallerinin üzerine seyretmesi ile ülkemizin dört bir yanında orman yangınları etkili oluyor. Kütahya Emet ilçesinde çıkan orman yangını 3 hektarlık alana zarar verdi.

Yangının olduğu yere gelen ekiplerin müdahalesi ile 2 helikopter 25 araç ve 105 personelin müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili Emet Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Günlüce Köyünde çıkan orman yangınına 2 helikopter 25 araç 105 personel ile müdahale edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapıldı” denildi.