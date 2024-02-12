Kütahya’ya şehit ateşi düştü

Kaynak: DHA
Kütahya’ya şehit ateşi düştü
Pence Kaplan Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş’in (39) acı haberi, Kütahya’nın Altıntaş ilçesindeki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş şehit oldu. Özkardeş’in acı haberi, Kütahya’nın Altıntaş ilçesindeki Gecek köyünde oturan babaevine verildi.

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KÖY EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Oğlunun şehit olduğunu öğrenen Necmettin ve Necla Özkardeş gözyaşlarına boğuldu. Şehit ailesinin bulunduğu köy evine Türk bayrakları asıldı. Yaklaşık 6 yıldır sözleşmeli Onbaşı olarak görev yapan Özkardeş’in, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi.

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