Kütahya’ya şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş şehit oldu. Özkardeş’in acı haberi, Kütahya’nın Altıntaş ilçesindeki Gecek köyünde oturan babaevine verildi.

KÖY EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Oğlunun şehit olduğunu öğrenen Necmettin ve Necla Özkardeş gözyaşlarına boğuldu. Şehit ailesinin bulunduğu köy evine Türk bayrakları asıldı. Yaklaşık 6 yıldır sözleşmeli Onbaşı olarak görev yapan Özkardeş’in, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi.