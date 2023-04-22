Kutsal emanetlerin yer aldığı cami görüntülendi

AA

Sultan Abdülmecid tarafından 1850'de Hz. Peygamber tara­fından Veysel Karani'ye hediye edilen Hırka"nın muhafaza edilmesi ve halkın daha ra­hat ziyaret etmesi amacıyla yapılan Hırka-i Şerif Camii, her yıl ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor.

Hırka-i Şerif, Sakal-ı Şerif, Veysel Karani'nin namaz takkesi ve kemeri gibi kutsal emanetlerin yer aldığı tarihi camiyi ziyaret edenler duygulu anlar yaşıyor.

Her yıl ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete açılan caminin içindeki Hırka-i Şerif ve kutsal emanetlerin yer aldığı bölüm, Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2 yıl kapalı kaldı. 2022'de Ramazan Bayramı'na 10 gün kala ziyarete açılan bölüm, bu sene de 24 Mart'ta ziyaretçi kabulüne başladı.

Ramazanlarda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cami hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 arasında ziyarete açık tutuldu. Caminin Hırka-i Şerif ve kutsal emanetlerin yer aldığı bölümü, arife günü ikindi namazı sonrasında okunan duanın ardından tekrar ziyarete kapatıldı.

Anadolu Ajansı ekibi de camiyi ve Hırka-i Şerif'in yer aldığı bölümü FPV dron ile kayıt altında aldı.

Minarelerden başlayarak avlusunun kaydedildiği görüntülerde, caminin içindeki minber, mihrap ve Hırka-i Şerif bölümü, tarihi yapıyı farklı bir açıyla sunuyor. Caminin dış görüntüleri aynı zamanda İstanbul manzarasını da içine alıyor.

Görüntülerde, cam vitrinde sergilenen develerin boğazlarının altındaki tüylerden dokunan 8 parçalı Hırka-i Şerif'e vatandaşların yoğun ilgisi de yer aldı.