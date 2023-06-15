Kutsi'nin eşinden yeni hamle! "Şiddet görüyorum" demişti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kutsi Gaziantep’te çekilen Benim Adım Melek dizisinde çocuk oyuncu Poyraz’ın annesi Sibel Ülker‘le sevgili olmuş, bu ilişki 2021’in mart ayında nikah masasına taşınmıştı.

Geçen yıl Sibel Ülker sosyal medya sayfasından kadına şiddetle ilgili bir paylaşım yapmış, ardından paylaşımının yanlış anlaşıldığını açıklamıştı. Son gelen bilgi ise Sibel Ülker'in Kutsi'ye, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' iddiasıyla boşanma davası açtığı yönünde...

Dava 3 Temmuz'da İstanbul Anadolu 16. Aile Mahkemesi‘nde görülecek. Dava dosyasında Sibel Ülker'in 2.5 yıllık evliliğine dair psikolojik şiddet dahil çok ciddi iddiaları var. 19 Haziran’da ekrana gelecek Üvey Anne dizisinde başrol oynayan Kutsi'nin geçen günlerde eşi yokken tüm eşyalarını toplayıp Maltepe'deki evden tasını tarağını toplayıp ayrıldığı ortaya çıktı.

